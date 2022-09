Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro: il concerto su Canale 5. Scaletta, canzoni e ospiti

Un grande concerto allo stadio Meazza di Milano, lo scorso 13 luglio, e che approda in tv questa sera su Canale 5. Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro è l’evento musicale in onda oggi, 1 settembre 2022, alle ore 21.20. Uno spettacolo imperdibile, ideale per tutta la famiglia, per rivivere ancora una volta tutte le emozioni dell’evento che ha visto Alessandra Amoroso protagonista in una veste inedita allo stadio Meazza di Milano lo scorso 13 luglio e ora su Canale 5. Di seguito tutte le anticipazioni, la scaletta, le canzoni e gli ospiti del concerto.

Anticipazioni

Un vero e proprio live show per la cantante salentina che festeggia il traguardo del 200° concerto. Una prima volta allo stadio San Siro che sarà possibile rivivere in tv su Canale 5, proprio la rete che l’ha lanciata grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Vedremo Alessandra Amoroso, in una veste inedita, che canta quasi interamente il suo repertorio – accompagnata da un’orchestra di 47 elementi (guidata dal maestro Pino Perris) e dalla sua storica band composta da otto musicisti – e balla insieme a 90 ballerini su coreografie di Veronica Peparini.

Per la prima volta Amoroso lo scorso 13 luglio si è esibita a San Siro. Lo ha fatto su un palco mastodontico e ultramoderno impreziosito da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 metri quadrati di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali. La regia è di Luigi Antonini.

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro vede due ore e mezza di musica, insieme alla band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con lei da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori). Amoroso è la seconda artista italiana ad esibirsi sul palco di San Siro dopo Laura Pausini, nel 2007.

Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro: scaletta e canzoni

Vediamo ora la scaletta con tutte le canzoni e l’ordine di esibizione del concerto di Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro, in onda su Canale 5. Un evento musicale nel quale l’artista ha ripercorso tutta la sua carriera.

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust)

Stupida/Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te (con i Boomdabash)

Mambo salentino (con i Boomdabash)

Karaoke (con i Boomdabash)

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso grande

Date tour

Dopo l’evento unico a San Siro, Alessandra Amoroso ha annunciato le date del tour, in programma nell’inverno del 2022.

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

Streaming e tv

Dove vedere Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro? Il concerto va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, 1 settembre 2022. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su Mediaset Infinity sarà possibile rivederlo grazie alla funzione on demand.