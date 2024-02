Nel 2011, Alessandra Amoroso ha pubblicato il suo primo album dal vivo “Cinque passi in più”, contenente anche cinque inediti tra cui “È vero che vuoi restare”. Nel 2012 ha di nuovo partecipato come ospite al Festival di Sanremo per accompagnare in duetto Emma Marrone (altra cantante emersa dal talent di Maria De Filippi) con il brano “Non è l’inferno”. Nello stesso anno, ha partecipato a un’edizione particolare di “Amici di Maria De Filippi”, vincendo nella categoria Big del serale.

Nel 2013 ha pubblicato il suo terzo album intitolato “Amore puro”, prodotto da Tiziano Ferro. Nel 2014 ha vinto il premio “Wonder Woman” agli MTV Italia Awards superando Katy Perry, Laura Pausini e Miley Curys. Nel 2015 ha pubblicato il libro “A mio modo vi amo” che ha riscosso molto successo e viene pubblicata la versione spagnola di “Urlo e non mi senti” tradotto con “Grito y no Me Escuchas”.

Nel 2016 viene pubblicato il quarto album “Vivere a colori”, anticipato l’anno prima dal brano “Stupendo fino a qui”. Nel 2018 ha pubblicato il quinto, intitolato “10” per festeggiare i suoi dieci anni di carriera. Nel 2019 sale sul palco dell’Ariston come ospite al Festival di Sanremo. Tra i suoi ultimi successi nel 2021 c’è stata la pubblicazione di Pezzo di cuore, il primo singolo di Alessandra Amoroso con Emma Marrone. Ha poi pubblicato due nuovi singoli solo suoi, Piuma e Sorriso grande, quest’ultima scelta anche come sigla di Euro 2020 da Sky.

Tra il 2022 e il 2024 la cantante si è però regalata moltissime prime volte. Ha infatti lanciato un nuovo album, Tutto accade, ed è diventata la seconda cantante italiana a vivere un concerto da protagonista allo stadio San Siro. Partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2024, dopo essere stata più volte ospite, con il brano Fino a qui.

Vita privata, fidanzato e Instagram

Dopo la fine della relazione con Luca (2014), amico d’infanzia e primo grande amore della sua vita, la cantante, al centro di diversi gossip, ha trovato la sua stabilità e la sua felicità con Stefano Settepani. Il fidanzato di Alessandra Amoroso era produttore di Amici, nonché manager della cantante. I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte del noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La loro relazione si è interrotta nel 2020. Nell’estate 2023 Alessandra Amoroso ha iniziato una nuova relazione con Valerio Pastore, di professione tecnico del suono. Su Instagram è seguita da quasi 4 milioni di persone.