Tu si que vales, l’album – l’appuntamento speciale con il meglio del programma su Canale 5

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata con Tu si que vales, il programma d’intrattenimento di Canale 5 ormai giunto alla conclusione che però vuole intrattenere per un altro sabato i telespettatori con una puntata che racchiude il meglio del meglio, detto appunto L’album di Tu si que vales. L’appuntamento è per questa sera, sabato 19 dicembre, in prima serata sul canale principale Mediaset. Ma cosa vedremo? Quali talenti rivedremo?

Anticipazioni

Prima di annunciare l’arrivo di uno speciale di Tu si que vales, Mediaset aveva in programma di mandare in onda in prima tv il film natalizio Natale a 5 stelle, pellicola distribuita e prodotta da Netflix che sarebbe stata trasmessa in prima tv proprio sui piccoli schermi di Canale 5. Ma, cambiato idea, invece al posto del filmone natalizio rivedremo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi ancora una volta in tv.

Cosa rivedremo quindi questa sera? I grandi successi delle precedenti puntate, come ad esempio il vincitore di quest’ultima edizione terminata qualche settimana fa: a trionfare se ricorderete bene è stato Andrea Paris.

Il vincitore di Tu si quel vales 2020: chi è Andrea Paris

Rivedremo anche gli scherzi fatti a Sabrina Ferilli, voce della giuria popolare. Intanto vi farà piacere sapere che sono già aperti i casting per una nuova stagione di Tu si que vales.

Streaming

Ma dove vedere Tu si que vales? Il programma torna con il meglio del meglio questa sera, sabato 19 dicembre 2020, in prima serata alle ore 21:25 su Canale 5. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 505 per la versione HD, quella semplice al tasto 5 e quella di Sky al tasto 105. Chi vuole seguire invece il programma in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

