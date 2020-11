Tu si que vales 2020 vincitore: chi ha vinto lo show di Canale 5

TU SI QUE VALES 2020 VINCITORE – Chi ha vinto la settima edizione di Tu si que vales? Oggi, 28 novembre 2020, in diretta su Canale 5 è andata in onda la finale del popolare show del sabato sera. In tutto 16 finalisti si sono contesi la vittoria, con in palio un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Il vincitore di Tu si que vales 2020 è… Notizia in aggiornamento

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2020

Finalisti

Sono 16 i grandi finalisti pronti a darsi battaglia con le loro esibizioni di vario genere: acrobati, cantanti, musicisti e persino un ventriloquo. Ce n’è per tutti i gusti. Solo uno sarà il vincitore e si aggiudicherà il montepremi finale del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. A decretarlo il pubblico da casa con il televoto.

Ma scopriamo chi sono i finalisti di Tu si que vales 2020: Wesley Williams, monociclista; Ramon Kathriner, ruota della morte; Liina Aunola, acrobata; Andrea Radicchi, ventriloquo; Kyle Cragle, ginnasta; Nerina Peroni, nonna pianista; Dino Paradiso, comico; Catwall Acrobats, acrobati; Alessandro Baviera, piccolo batterista; El Yiyo, ballerino di flamenco; Daniele Primonato, cantante; Cristiano Pierangeli, pianista; Ambra & Yves, acrobati; Marco, Rita e Tommaso Quaranta, musicisti; Dakota e Nadia, ballerini; Andrea Paris, mago.

A condurre in diretta su Canale 5 dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In studio i giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Sfida decisiva anche per la “Scuderia Scotti” che schiera gli esilaranti Nicola Da Bari, Antonio Sorice e Giovanni Bruno. Come detto, spetterà al pubblico da casa decidere chi sarà il vincitore di Tu si que vales 2020. Ecco come fare per votare il proprio preferito: il metodo è quello del televoto, con SMS al numero 477.000.4, sul sito Witty Tv o su App Mediaset Play indicando il codice e/o il numero concorrente prescelto.

