Alberto Tomba a Sanremo 2021: biografia, moglie, figli e cachet per il Festival

Alberto Tomba è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’ex campione di sci che prenderà parte alla kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), quest’anno in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.

Biografia

Nato a Bologna il 19 dicembre 1966, Alberto Tomba è considerato uno dei più grandi sportivi italiani di ogni tempo, oltre uno dei più grandi specialisti delle prove tecniche di tutti i tempi. Con cinquanta vittorie complessive in Coppa del Mondo, è il quarto sciatore di sempre per numero di trionfi, e, oltre alla Coppa del Mondo, conquistata nel 1995, nella sua carriera vanta otto coppe di specialità, tre ori olimpici e 2 ori mondiali.

Originario di un paesino in provincia di Bologna, imparò a sciare sugli Appennini, perfezionando il suo stile a Cortina d’Ampezzo con il maestro Roberto Siorpaes, che lo seguì fino alla maggiore età. Soprannominato “Tomba la Bomba” per il suo carattere estroverso e il suo stile aggressivo, Alberto Tomba era arruolato nell’arma dei carabinieri. Parallelamente allo sci, per un periodo si dedicò al windsurf, mentre, anche una volta finita l’attività agonistica, ha continuato a dedicarsi alla promozione dello sci.

Dopo il ritiro ha cercato di sfruttare la sua enorme popolarità provando a sfondare, senza successo, nel mondo del cinema. Nel 1999, infatti, interpreta il ruolo di Alessandro Corso nella pellicola Alex l’ariete, rivelatosi un vero e proprio flop sia livello di incassi che di critica. Nel 2006 è stato testimonial dei Giochi Olimpici invernali di Torino, ricoprendo anche il ruolo di tedoforo nella cerimonia d’apertura.

È socio fondatore di Laureus per la promozione dell’attività sportiva contro il disagio sociale, mentre nel 2018 è tornato sul piccolo schermo per prendere parte a Vuoi scommettere? condotto da Michelle Hunziker, sua compagna di set in Alex l’ariete.

Alberto Tomba, la vita privata: moglie e figli

La relazione più famosa di Alberto Tomba è quella con l’ex Miss Italia, Martina Colombari, con la quale è stato legato dal 1991 al 1994. Una volta terminata, l’ex sciatore ha mantenuto il più stretto riserbo sulla sua privata. Tomba, comunque, non si è mai sposato e non ha avuto figli, mentre al momento non è chiaro se abbia una relazione o meno.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Quanto guadagna e il cachet di Sanremo 2021

Nel corso della sua carriera Alberto Tomba ha accumulato un cospicuo patrimonio grazie soprattutto agli sponsor. Per quanto riguarda il cachet del Festival di Sanremo 2021, invece, non è chiaro quanto l’ex sciatore abbia percepito per salire sul palco del teatro Ariston. Secondo i rumors, Fiorello e Ibrahimovic dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre per alcuni ospiti e co-conduttori per una sera, come ad esempio Loredana Bertè o Elodie, il cachet ammonterebbe a 25mila euro. Probabile, quindi, che anche questa sia la cifra destinata ad Alberto Tomba.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’abito di Orietta Berti per la serata finale del Festival: look, stilista Sanremo 2021, gli abiti di Serena Rossi al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, l’abito di Willie Peyote per la serata finale del Festival