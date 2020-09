Alberto Spiazzi, chi è il concorrente di Chi vuol essere milionario

Alberto Spiazzi è il concorrente con cui si apre la puntata di oggi, 22 settembre 2020, di Chi vuol essere milionario. Durante la seconda puntata del quiz di Gerry Scotti, Alberto Spiazzi ha catturato l’attenzione del pubblico per il suo modo di essere originale e anche per il modo di vestire, da vero personaggio dello spettacolo. Da lui si ripartirà questa sera, per la terza puntata di Chi vuol essere milionario. La nuova puntata va in onda oggi, martedì 22 settembre 2020, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5. Un giorno diverso dal solito, visto che normalmente il quiz di Gerry Scotti va in onda di giovedì. Come mai questo cambio di programmazione? Il motivo è dovuto al fatto che questo giovedì, 24 settembre, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà in diretta in prima serata la Supercoppa europea di calcio tra Siviglia e Bayern Monaco. Dalla prossima settimana Chi vuol essere milionario tornerà in onda regolarmente di giovedì. Ma chi è Alberto Spiazzi? Scopriamolo insieme.

Chi è Alberto Spiazzi

Il concorrente di Chi vuol essere milionario ha 64 anni ed ha già conquistato 20mila euro. La sua scalata verso il milione si è interrotta a causa della fine della puntata, ma Alberto Spiazzi tornerà protagonista oggi, martedì 22 settembre, cercando di conquistare il montepremi del quiz di Gerry Scotti. Artista e designer di costumi, è originario di Verona, ma da tempo vive a Roma. Nella sua carriera ha fatto tanto cinema, ma anche teatro e un po’ di tv. Alberto Spiazzi infatti ha lavorato con artisti del calibro di Pupi Avati per i film “Noi tre” e “Festa di laurea”, con Mauro Bolognini per “La villa del venerdì”, con Pino Quartullo per “Le faremo tanto male”, con Roberta Torre per “Sud Side Story” e “Mare Nero” e con Franco Zeffirelli, suo maestro, per “Un tè con Mussolini”.

Ha fatto anche un po’ di tv, incontrando proprio Gerry Scotti. Ha infatti collaborato ad un’edizione di Donna sotto le stelle, trasmissione di moda che Gerry ha condotto tra il 1993 ed il 1997. Finora nel corso della seconda puntata di Chi vuol essere milionario Alberto Spiazzi ha guadagnato 20mila euro. All’inizio della puntata di oggi, 22 settembre, leggerà quindi la domanda da 30mila euro. Appuntamento su Canale 5 stasera dalle 21.20.

