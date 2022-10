Chi è Alberto De Pisis, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Alberto De Pisis, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Alberto De Pisis nasce a Milano, in Lombardia, nel 1990. Figlio di una famiglia di imprenditori, ha intrapreso la sua carriera lavorativa all’età di 18 anni. Lavora nel campo della comunicazione, e, benché non appartenga al mondo dello spettacolo, di frequente è stato invitato nei salotti di svariate trasmissioni televisive, come quelle condotte da Barbara d’Urso. De Pisis, infatti, è legato a più persone famose. De Pisis si è dichiarato gay, benché sia diventato piuttosto popolare principalmente perché è stato sentimentalmente legato alla famosa influencer Taylor Mega. A Novella 2000, riguardo a ciò ha dichiarato: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.