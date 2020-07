Chi è Alberto Cafarchia, il tentatore di Temptation Island 2020

Chi è Alberto Cafarchia, il giovane tentatore di Temptation Island 2020? Alberto è nato nel 1990, e compirà 30 anni il prossimo settembre, è originario di Bari, anche se il suo lavoro lo porta a viaggiare moltissimo per l’Italia e all’estero. Il giovane tentatore di Temptation Island 2020 lavora come impiegato presso un’azienda, anche se a causa del coronavirus i suoi continui spostamenti lavorativi hanno dovuto subire una battuta d’arresto. Cafarchia ha frequentato l’Università e si è laureato in Economia, nonostante abbia sempre continuato a lavorare anche nel mondo della moda e dello spettacolo. C’è da dire infatti che prima della sua attuale esperienza televisiva all’interno di Temptation Island, ha partecipato a Mister Italia e poi è stato un corteggiatore di Uomini e Donne (nel 2019), anche se il suo percorso è stato molto breve e non ha avuto particolare risonanza. Sappiamo che gli piacciono molto gli sport ed ha moltissimi amici. Per rimanere aggiornati sui suoi movimenti, potete seguirlo sul suo account Instagram.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Carlo Siano, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

