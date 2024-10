“Violento scontro nel backstage, la Rai voleva cacciare Alan Friedman da Ballando con le Stelle”

Alan Friedman rischia di essere espulso da Ballando con le Stelle a causa di un “violento scontro” nel dietro le quinte con una redattrice del programma. Lo riferisce il giornalista Davide Maggio, esperto di vicende televisive.

Secondo Maggio, la Rai ha inviato al concorrente del talent show una lettera di richiamo “anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato isolato”. Ma non solo: i vertici di Viale Massini avrebbero anche caldeggiato l’allontanamento di Friedeman.

I fatti sarebbero avvenuti nei giorni o nelle ore precedenti l’ultima puntata, andata in onda in diretta nella serata di sabato 19 ottobre, che vedeva il concorrente allo spareggio con Sonia Bruganelli e dunque a rischio eliminazione.

Non è dato sapere il preciso motivo all’origine della presunta lite nel backstage, ma Davide Maggio parla di “una cosa grave, delicata, bella forte”, tanto che la produzione avrebbe informato dell’accaduto il cast e lo staff del programma condotto da Milly Carlucci.

Stando alla ricostruzione del giornalista, prima della puntata Friedman sarebbe stato a un passo dall’essere espulso, ma proprio il fatto che Maggio ne abbia dato notizia sui suoi canali social nel pomeriggio di sabato avrebbe spinto la Rai a mantenerlo in corsa.

Nel corso della puntata, il concorrente statunitense ha poi vinto lo spareggio con Bruganelli e quindi è rimasto in gara. “Il problema – scrive Maggio – è che l’agitazione, adesso, è nei vertici Rai a seguito della permanenza nel programma di Alain Friedman”.

