Aladdin: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Aladdin, film del 2019 diretto da Guy Ritchie, che lo ha co-sceneggiato con John August. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1992, basato sul racconto de Le mille e una notte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aladdin, un giovane ladruncolo che vive nel regno desertico di Agrabah insieme con la sua scimmia, Abu, aiuta e fa amicizia con l’intraprendente principessa Jasmine: essa mal si adatta alla legge che le impone di sposare un principe non per amore, ma per strategia politica, per essere poi relegata a un ruolo di secondo piano nella guida della città. La ragazza però non gli rivela chi è, preferendo spacciarsi per la sua ancella.

Nel frattempo Jafar, il Gran Visir, desideroso di ottenere il potere, cerca, assieme al suo pappagallo Iago, di entrare in possesso di una lampada magica, nascosta all’interno della Caverna delle Meraviglie assieme ad altri inestimabili tesori, per prendere il posto del legittimo Sultano. A entrambi viene detto che solo una persona è degna di entrarvi: “il diamante allo stato grezzo”, che Jafar identifica come Aladdin. Infatti, quando il ragazzo si intrufola nel palazzo reale per restituire a Jasmine il suo braccialetto, le guardie lo imprigionano, per ordine di Jafar, che poi lo libera, raccontandogli che può renderlo abbastanza ricco da impressionare la principessa, a patto che gli porti la lampada magica, che tanto desidera. Il giovane accetta e viene condotto dallo stesso Jafar fino al luogo in cui si trova la Caverna delle Meraviglie, dove apprende anche che lo stesso Gran Visir in passato era stato un ladro di strada.

Aladdin: il cast

Abbiamo visto la trama di Aladdin, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mena Massoud: Aladdin

Naomi Scott: Jasmine

Will Smith: Genio

Marwan Kenzari: Jafar

Navid Negahban: Sultano

Nasim Pedrad: Dalia

Billy Magnussen: principe Anders

Numan Acar: Hakim

Streaming e tv

Dove vedere Aladdin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.