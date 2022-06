Al vertice della tensione: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 18 giugno 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Al vertice della tensione (The Sum of All Fears), film del 2002 diretto da Phil Alden Robinson e interpretato da Ben Affleck e Morgan Freeman. È tratto dal romanzo Paura senza limite, scritto da Tom Clancy. È la quarta pellicola a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan. Il protagonista è apparso anche in Caccia a Ottobre Rosso (in cui era interpretato da Alec Baldwin), Giochi di Potere e Sotto il segno del pericolo (in entrambi impersonato da Harrison Ford). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1973. Egitto e Siria lanciano un attacco a sorpresa a Israele, scatenando la guerra del Kippur. Le forze armate israeliane mandano un aereo da attacco A-4 in ricognizione con una bomba a fissione. L’aereo viene abbattuto e la bomba rimane inesplosa nel deserto per quasi trent’anni. 2002. Un ricco neonazista di nome Richard Dressler progetta di conquistare il mondo dopo aver indotto gli Stati Uniti e la Russia a distruggersi vicendevolmente in un conflitto nucleare da lui stesso provocato. A questo scopo, compra sul mercato nero asiatico la bomba ritrovata nel deserto, e paga tre scienziati russi insoddisfatti per farla riattivare. Intanto tra Stati Uniti e Russia cresce la tensione in seguito alla morte del vecchio presidente russo e all’insediamento del nuovo presidente Nemerov dopo solo otto ore. Jack Ryan, analista della CIA, aveva scritto anni prima un rapporto su Nemerov e quindi viene convocato dal Consiglio della Difesa per capire che tipo di presidente sarà Nemerov, e come si comporterà in Cecenia. Jack Ryan va quindi in Russia insieme con il capo della CIA William Cabot per lo smantellamento di alcuni laboratori nucleari, e qui incontra Nemerov, che gli spiega come la guerra in Cecenia non deve interessare gli Stati Uniti. Inoltre, durante la visita al laboratorio, Ryan scopre che mancano all’appello tre scienziati, che risultano scomparsi. Essi infatti stanno lavorando in Ucraina per conto di Dressler per riattivare la bomba atomica trovata nel deserto. Nel frattempo, durante la cena annuale dei collaboratori della CIA a Washington con il presidente degli Stati Uniti, Fowler, arriva la notizia che la Russia ha attaccato con il gas la capitale della Cecenia, provocando la morte di circa l’80% della popolazione. Jack Ryan è convinto che non sia stato Nemerov a ordinare l’attacco, ma è lo stesso presidente russo ad annunciare, in un discorso alla nazione, che è stato lui a dare l’ordine, mentre in realtà sono stati due generali, all’insaputa di Nemerov, a dare l’ordine di attacco. Questo fatto acuisce ulteriormente la tensione tra Russia e Stati Uniti.

Al vertice della tensione: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Al vertice della tensione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Jack Ryan

Morgan Freeman: William Cabot

James Cromwell: Presidente Robert Fowler

Philip Baker Hall: Segretario della Difesa Becker

Alan Bates: Richard Dressler

Ciarán Hinds: Presidente Nemerov

Lisa Gay Hamilton: Capitano Lorna Shiro

Ken Jenkins: Ammiraglio Pollack

Liev Schreiber: John Clark

Bruce McGill: Gene Revell

Colm Feore: Olson

Bridget Moynahan: Dr. Cathy Muller

Ron Rifkin: Segretario di Stato Sidney Owens

Michael Byrne: Anatoli Grushkov

Jamie Harrold: Dillon

Josef Sommer: Senatore Jessup

John Beasley: Gen. Lasseter

Streaming e tv

Dove vedere Al vertice della tensione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 giugno 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.