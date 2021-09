Al posto tuo: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, venerdì 3 settembre 2021, su Rai 1 va in onda in prima serata il film Al posto tuo, commedia del 2016 diretta da Max Croci, con Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini. Ma qual è la trama del film? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni sul film.

Trama

Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi) sono i direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari. Uno è un fantasioso architetto, l’altro un ottimo geometra. Ma in realtà il lavoro è l’unica cosa che i due hanno in comune. Per il resto, sono le persone più diverse sulla faccia della Terra. Luca è single per scelta e sfrutta il suo innato fascino per fare incetta di donne. Vive in una casa completamente robotizzata ed è sempre alla ricerca di nuove avventure, siano esse amorose o lavorative. Rocco invece è sposato con Claudia (Ambra Angiolini), ha tre figli, vive in campagna ed è perennemente in dieta, senza successo.

A un certo punto però le loro rispettive aziende decidono di portare avanti una fusione commerciale. C’è però un grosso problema: il posto da responsabile è solo uno. Ognuno di loro ha qualità totalmente diverse dall’altro, ecco dunque la soluzione, proposta dalla direttrice tedesca della compagnia: per una settimana ognuno dovrà vivere la vita dell’altro. I due si scambiano dunque casa e abitudini, capendo cosa significa vivere la vita dell’altro e scoprendo anche alcuni segreti che rendono la storia carica di umorismo. Chi dei due verrà scelto per il ruolo?

Al posto tuo: il cast del film

Di seguito il cast completo (attore/ruolo) del film Al posto tuo in onda stasera su Rai 1:

Luca Argentero: Luca Molteni

Stefano Fresi: Rocco Fontana

Ambra Angiolini: Claudia

Serena Rossi: Anna

Grazia Schiavo: Ines

Fioretta Mari: Erminia

Livio Beshir: Artois

Carolina Poccioni: Alice

Marco Todisco: Salvo

Giulietta Rebeggiani: Sarah

Gualtiero Burzi: Bellatreccia

Pia Lanciotti: Sig.ra Welter

Giulia Greco: Mara

Nicola Stravalaci: Rosario

Haruhiko Yamanouchi: Dottor Shimura

Roberta Mengozzi: Interprete

Angela Melillo: Alba

Riccardo Mandolini: Salvo

Roberta Garzia: Milena

Location e trailer

Il film Al posto tuo è stato girato a Fiano Romano, centro abitato di più di 15mila abitanti che si trova nella zona metropolitana di Roma. Di seguito il trailer del film:

Dove vederlo in streaming e in tv

Dove vedere Al posto tuo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.