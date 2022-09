Al posto suo: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 2 settembre 2022, su Rai 1 va in onda il film Al posto suo, pellicola del ciclo “Purché finisca bene” che vede come protagonista Alessandro Tiberi. L’attore in questa commedia interpreta due personaggi, due gemelli costretti a vivere la vita dell’altro per un intero mese. Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

Trama

Il film racconta la storia di Damiano e Chicco, due gemelli che si assomigliano come due gocce d’acqua, ma solo fisicamente perché per il resto sono due personalità diversissime tra loro. Se Damiano, infatti, è un freddo manager che dirige l’azienda di famiglia, Chicco è un allegro rider pieno di amici. Queste vite, totalmente opposte, che conducono, li ha portati ad allontanarsi: sono quindici anni che Damiano e Chicco non si vedono ma, un bel giorno, il loro padre li costringe a riavvicinarsi e, per ottenere la sua eredità, li costringe a vivere l’uno la vita dell’altro per un intero mese. Così, “vestendo i panni” del fratello, Damiano incontrerà la rider Agata, la quale lo aiuterà a riscoprire la parte di sé che aveva abbandonato per diventare manager di successo, mentre Chicco scoprirà l’importanza di assumersi le proprie responsabilità grazie a Ofelia, la fidanzata di Damiano.

Al posto suo: il cast del film

Di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Alessandro Tiberi – Damiano e Chicco

– Damiano e Chicco Roberto Citran – Cesare

– Cesare Aurora Ruffino – Agata

– Agata Liz Solari – Ofelia

Trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film:

Streaming e tv

Dove vedere Al posto suo in tv e in streaming? Il film va in onda questa sera – venerdì 2 settembre 2022 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.