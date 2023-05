Al Bano 4 volte 20: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste su Canale 5 di Al Bano 4 volte 20, lo show che celebra gli 80 anni del cantante di Cellino San Marco? Ve lo diciamo subito: andrà in onda una sola e unica puntata stasera, 23 maggio 2023. Lo show, come detto, è stato registrato giovedì 18 maggio e stasera verrà messo in onda su Canale 5 dalle ore 21,45 alle ore 01. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e 15 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Lo spettacolo anticipa il tour teatrale di Al Bano dal titolo “E’ la mia vita”. Prodotto da D.M. Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci, lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da ‘Nel sole’ a ‘Sharazan’, ‘Felicità’, ‘Nostalgia canaglia’, ‘È la mia vita’ sino a quelli più recenti. Si legge su Ticketone che “Al Bano spazia dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia”. Le tre date disponibili, ad oggi, sono il 22 maggio a Prato, il 5 agosto e Civitanova Marche e l’11 agosto a San Martino di Lupari.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Al Bano 4 volte 20, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, verrà trasmesso stasera – martedì 23 maggio 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.