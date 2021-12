Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: trama e streaming

Questa sera, venerdì 24 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, film-documentario diretto da Guillaume Maidatchevsky con Fabio Volo, Peter Franzén (durata 86 minuti) che racconta la storia di un cucciolo di renna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita della piccola renna Ailo raccontata in sedici mesi e quattro stagioni, dal parto in primavera alla pubertà, attraverso paesaggi incontaminati e primitivi abitati da animali fantastici. E spesso, come scoprirà Ailo, molto pericolosi. Una renna, appena nata, impiega cinque minuti per alzarsi sulle sue zampe, cinque per cominciare a camminare e cinque per imparare a nuotare. Il documentario di Guillaume Maidatchevsky impiega un’ora e un quarto per convincerci che, tutto sommato, la vita di una renna valga un film – e il nostro tempo per starla a guardare.

Streaming e tv

Dove vedere Ailo – Un’avventura tra i ghiacci in diretta tv e live streaming? Il documentario-film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.