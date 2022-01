Agente speciale 117 – Allarme rosso in Africa nera: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, film del 2021 diretto da Nicolas Bedos. Adattamento cinematografico dei romanzi di OS 117 di Jean Bruce, è il terzo film nella serie comica con protagonista Jean Dujardin dopo Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo (2006) e Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio (2009). È il primo di questi a non essere diretto da Michel Hazanavicius. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1981, un ormai attempato OS 117 viene mandato in missione in Kenya insieme al giovane e promettente agente OS 1001, dove si trova alle prese con la decolonizzazione della Françafrique.

Agente speciale 117 – Allarme rosso in Africa nera: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Dujardin: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Pierre Niney: OS 1001

Fatou N’Diaye: Zéphyrine Bamba

Ivan Franek: Kazimir

Natacha Lindinger: Micheline Pierson

Gilles Cohen: Roland Lepervier

Wladimir Yordanoff: Armand Lesignac

Nicolas Bedos: invitato alla festa (cameo)

Streaming e tv

Dove vedere Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.