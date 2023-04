After: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda After, film del 2019 diretto da Jenny Gage. È una pellicola sentimentale, basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Il film vede come protagonisti Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young, una riservata studentessa universitaria che inizia una relazione turbolenta con il misterioso e complicato Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tessa Young è una giovane studentessa di diciannove anni pronta a intraprendere una nuova avventura iniziando l’Università che ha sempre sognato, la Washington Central University. Farà amicizia con la sua compagna di stanza Steph e con Landon Gibson, un ragazzo che frequenta il suo stesso corso. Tutto però cambierà non appena la ragazza si imbatte in un ragazzo, Hardin Scott, amico di Steph, la quale cercherà di rendere partecipe la sua nuova compagna di stanza invitandola a venire ad una festa con le sue amiche, ma Tessa rifiuta. Il giorno dopo vede Hardin in un bar insieme ai suoi amici, Molly Samuels e Zed Evans. Poco dopo incontra di nuovo Steph in biblioteca e, dopo tante insistenze da parte della ragazza, decide di partecipare alla festa che Steph le propose, in una confraternita. Li incontra gli amici di Steph: Zed, Molly, Jace e, ovviamente, Hardin.

In una partita a Truth or Dare (obbligo o verità), Molly domanda a Tessa se è vergine e la ragazza, imbarazzata non risponde, e il gruppo le chiede di dare un bacio ad Hardin, ma la ragazza rifiuta e se ne va (“non voglio più giocare” afferma). Frustrata, chiama Noah avendo una discussione con il suo ragazzo, dopo di che torna alla festa e si aggira per la confraternita. Vagando nella camera da letto di Hardin, Tessa trova una copia di Wuthering Heights e si imbatte in Hardin, che tenta di baciarla. Nella classe di letteratura, Tessa siede accanto a Landon e inizia un dibattito con Hardin su Orgoglio e pregiudizio. Tessa frustrata dalle intimidazioni del ragazzo decide di non avere a che fare con lui ma Hardin per farsi perdonare la invita ad andare con lui in un lago in cui si scambiano un bacio passionale.

After: il cast del film

Abbiamo visto la trama di After, ma qual è cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josephine Langford: Tessa Young

Hero Fiennes Tiffin: Hardin Scott

Khadijha Red Thunder: Steph Jones

Selma Blair: Carol Young

Dylan Arnold: Noah Porter

Shane Paul McGhie: Landon Gibson

Samuel Larsen: Zed Evans

Inanna Sarkis: Molly Samuels

Swen Temmel: Jace

Pia Mia: Tristan

Meadow Williams: professoressa Soto

Peter Gallagher: Ken Scott

Jennifer Beals: Karen Gibson

Streaming e tv

Dove vedere After in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.