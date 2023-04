After 2: tutto quello che c’è da sapere sul film

After 2: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda After 2 (After We Collided), film del 2020 diretto da Roger Kumble. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 Un cuore in mille pezzi scritto da Anna Todd, anche sceneggiatrice e produttrice della pellicola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un mese dopo le vicende narrate, Hardin è disperato e cerca in tutti i modi possibili di ricontattare Tessa, che intanto ha cominciato a lavorare come stagista nella prestigiosa casa editrice Vance, dove incontra uno dei suoi colleghi, Trevor, col quale instaura subito confidenza e in seguito, fa anche amicizia con Kimberly, compagna di Christian Vance. Quella sera, Tessa partecipa ad una festa in discoteca dell’azienda Vance con Trevor, Kimberly e Christian e durante i festeggiamenti, finisce per ubriacarsi e telefona a Hardin, che si allarma, correndo a cercarla. Trevor aiuta Tessa e i due finiscono in una camera dell’albergo e la ragazza accidentalmente macchia di vino la camicia di Trevor, costretto a cambiarsi in bagno dove viene proprio sorpreso da Hardin, che cade in preda alla gelosia credendo che tra i due ci sia qualcosa. Tessa riesce a calmarlo e i due finiscono per passare la notte insieme.

Al suo risveglio, Tessa è pentita del suo gesto e si infuria con Hardin per ciò che le ha fatto in passato perché non riesce a perdonarlo cacciandolo in malo modo e il ragazzo, per ripicca, le confessa di essere andato a letto con Molly, mentendole. Tessa è decisa a non volerne sapere più nulla di Hardin ma allo stesso tempo non riesce a dimenticarlo, soffrendo ancora per la fine della loro relazione. Torna nel vecchio appartamento in cui vivevano e trova il regalo che Hardin le aveva preso per il compleanno: un Kindle per leggere i suoi libri. Mentre Tessa si commuove pensando ai ricordi vissuti col ragazzo, quest’ultimo entra in casa accompagnato da una donna che si rivelerà essere la madre di Hardin, Trish, venuta da Londra per le vacanze natalizie. Hardin chiede a Tessa di fingere di essere la sua ragazza per evitare di arrecare un dispiacere a sua madre e Tessa, seppur scettica, accetta e i tre passano la serata insieme.

After 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di After 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josephine Langford: Tessa Young

Hero Fiennes Tiffin: Hardin Scott

Dylan Sprouse: Trevor Matthews

Louise Lombard: Trish Daniels

Charlie Weber: Christian Vance

Candice King: Kimberly “Kim” Vance

Max Ragone: Smith Vance

Selma Blair: Carol Young

Shane Paul McGhie: Landon Gibson

Rob Estes: Ken Scott

Karimah Westbrook: Karen Scott

Samuel Larsen: Zed Evans

Khadijha Red Thunder: Steph Jones

Pia Mia: Tristan

Dylan Arnold: Noah Porter

Inanna Sarkis: Molly Samuels

Streaming e tv

Dove vedere After 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.