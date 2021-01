Affari Tuoi – Viva gli sposi: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Affari Tuoi – Viva gli sposi, il nuovo format dello storico game show condotto per l’occasione da Carlo Conti? In tutto sono previste sette puntate che andranno in onda dal 26 dicembre 2020 al 6 febbraio 2021 in prima serata tv (intorno alle ore 20,35) su Rai 1. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: sabato 26 dicembre 2020

Seconda puntata: sabato 2 gennaio 2021

Terza puntata: sabato 9 gennaio 2021

Quarta puntata: sabato 16 gennaio 2021

Quinta puntata: sabato 23 gennaio 2021

Sesta puntata: sabato 30 gennaio 2021

Settima puntata: sabato 6 febbraio 2021

Durata

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Affari Tuoi – Viva gli sposi, ma qual è la durata di ogni puntata? Ogni serata, condotta da Carlo Conti, durerà circa 130 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Affari Tuoi – Viva gli sposi in diretta tv e live streaming? Il gioco, come detto, va in onda oggi il sabato sera alle ore 20,35 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

