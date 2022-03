Affari tuoi formato famiglia streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Staera, sabato 19 marzo 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda Affari tuoi formato famiglia, la nuova versione del fortunato quiz della Rai che esordì sulla rete ammiraglia della televisione pubblica nell’ottobre 2003 con la guida di Paolo Bonolis. Il programma è tornato poi lo scorso anno, sempre nel sabato sera con Carlo Conti in una versione per coppie in attesa di convolare a giuste nozze. Stavolta tocca alle famiglie con la conduzione di Amadeus reduce dai trionfi del 72esimo Festival di Sanremo. Dove vedere Affari tuoi formato famiglia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma condotto da Amadeus, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 20,35 (subito dopo il Tg1) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre)

Affari tuoi formato famiglia streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Affari tuoi formato famiglia, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate. Ecco la programmazione (attenzione: potrebbe variare):