Chi è Adele Gazzaniga, l’ex moglie di Tiberio Timperi ospite a Da noi a ruota libera

Chi è Adele Gazzaniga, l’ex moglie di Tiberio Timperi ospite a Da noi a ruota libera? Timperi nel 2005 si è sposato con Adele Gazzaniga, dopo tre anni di fidanzamento. I due hanno avuto un figlio, Daniele. Purtroppo, il matrimonio è durato solo qualche mese e la coppia si è separata scontrandosi in una lunga battaglia legale per ottenere l’affidamento del piccolo, concesso infine alla madre.

Tiberio Timperi è legatissimo al giovane, e sono noti nell’ambiente i suoi sforzi per coniugare il lavoro con il figlio. Non si conoscono invece i rapporti correnti tra il conduttore e la ex. Dalla lacerante esperienza Timperi ha tratto 2 libri: “Amarsi sempre! Sposarsi?” e “Nei tuoi occhi di bambino”. La separazione dalla moglie ha portato Tiberio Timperi ad affermare: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”.

In altre occasioni ha poi aggiunto: “In certi momenti ho cercato di fare il genitore spazzaneve per evitargli delle brutte esperienze. Quando tu risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento, ma forse non gli dai una mano perché poi, nella vita, non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che sbaglino”. Di Adele Gazzaniga non abbiamo informazioni particolari. La donna infatti è molto riservata e vive lontano dai riflettori.

Chi è Tiberio Timperi

Abbiamo visto chi è l’ex moglie di Tiberio Timperi, ma cosa sappiamo su di lui? Tiberio debutta in radio alla fine degli Anni ’70. Nel 1997 approda in RAI. Da settembre 2018 conduce La vita in diretta al posto di Marco Liorni, coadiuvato da Francesca Fialdini. Per la prima volta, dopo cinque edizioni, gli ascolti tornano ad essere in crescita, ma sia lui che la Fialdini non verranno confermati nella stagione successiva. Da settembre 2019 Timperi ritorna alla conduzione di Unomattina in famiglia insieme a Monica Setta e, dal 2021, anche con Ingrid Muccitelli. Ha recitato nelle fiction Ricominciare, La squadra (2000), Amiche (2004), Incantesimo (2005). Con Carlo Verdone ha condotto la festa per la vittoria dell’Italia ai Mondiali di Calcio 2006, in diretta dal Circo Massimo di Roma.