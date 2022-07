Adaline – L’eterna giovinezza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 30 luglio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Adaline – L’eterna giovinezza, film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger con protagonisti Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford ed Ellen Burstyn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adaline Bowman nasce nel 1908. Divenuta donna, si sposa con un giovane ingegnere e dà alla luce Flemming. Sfortunatamente suo marito muore dopo pochi anni di matrimonio. Trascorsi dieci mesi dalla prematura perdita, la ventinovenne Adaline ha un incidente automobilistico da cui si salva miracolosamente e, per una particolare condizione neurologica, si verifica l’arresto del naturale invecchiamento delle sue cellule. Così la sopravvissuta è destinata all’eterna giovinezza. A causa della sua condizione fisica, Adaline è costretta a cambiare residenza ogni dieci anni, sicché non può vivere costantemente il rapporto con sua figlia. Infatti per oltre ottant’anni dallo straordinario avvenimento, la giovane donna passa la sua esistenza lontano da legami sentimentali, vedendo Flemming invecchiare pian piano. Durante la sua permanenza nella città di San Francisco negli Stati Uniti, Adaline, sotto il nome di Jennifer Larson, lavora in una biblioteca e vive in compagnia di un cane. La sera di Capodanno incontra il carismatico Ellis Jones a una festa, il quale subito è attratto dalla bella Adaline, tanto che la insegue in ascensore per poi accompagnarla fino a un taxi. Il giorno dopo Capodanno, Adaline viene informata dai suoi colleghi che un signore anonimo ha fatto una donazione di libri molto costosi e che verrà personalmente a consegnarli. Questo signore ignoto non è altro che Ellis Jones, il quale ha scoperto, mediante delle ricerche, il posto di lavoro della donna perché desidera rivederla. Ellis vuole che sia Adaline ad accettare la donazione, in modo tale da potersi scattare una foto insieme, ma lei rifiuta, giacché vuole evitare di farsi riconoscere da persone del suo passato attraverso le fotografie. Perciò Ellis le dà un’alternativa: o esce con lui o accetta di farsi fotografare, altrimenti minaccia di ritirare la proposta di donazione. Adaline accetta quindi di uscire con Ellis poiché non può né farsi una foto con lui, né rinunciare all’offerta della donazione dei libri. Durante la serata fanno una scommessa: se lui riuscirà a farla ridere con la battuta più divertente che lui conosca, usciranno un’altra volta. Adaline, una volta sentita la battuta, non riesce a trattenere una risata e perciò Ellis vince la scommessa. Per l’appuntamento seguente decidono di non andare da nessuna parte, ma di mangiare a casa di Ellis; passano così la notte insieme

Adeline – L’eterna giovinezza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Adaline – L’eterna giovinezza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Blake Lively: Adaline Bowman / Jennifer “Jenny” Larson

Michiel Huisman: Ellis Jones

Harrison Ford: William Jones

Kathy Baker: Kathy Jones

Amanda Crew: Kiki Jones

Ellen Burstyn: Flemming

Lynda Boyd: Regan

Anjali Jay: Cora

Richard Harmon: Tony

Barclay Hope: Stanley Chesterfield

Chris William Martin: Dale Davenport

Lane Edwards: dott. Larry Devyne

Peter J. Gray: Clarence James Prescott

Anthony Ingruber: William Jones da giovane

Hugh Ross: voce narrante

Hiro Kanagawa: Kenneth

Cate Richardson: Flemming da giovane

Jane Craven: Miriam

Streaming e tv

Dove vedere Adaline – L’eterna giovinezza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 luglio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.