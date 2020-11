Ad astra: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, va in onda in prima visione su Sky Cinema Uno dalle 21.15 il film Ad Astra, pellicola di fantascienza del 2019 diretta da James Gray e con un cast di attori stellare, a cominciare da Brad Pitt. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Ad Astra? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La storia è quella di un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato di compiere una missione nello spazio. Solitario, felicemente sposato con Eve e con una leggera forma di autismo, Roy ha perso suo padre circa 20 anni prima durante una spedizione su Nettuno dalla quale non è più tornato. L’obiettivo del suo viaggio era portare a compimento il progetto Lima, basato sulla ricerca di vita extraterrestre. Tuttavia, anziché cercare forme di vita intelligenti, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), che secondo nuove prove potrebbe essere ancora vivo, conduceva (e forse ancora conduce) esperimenti con materiale classificato in grado di distruggere l’umanità e compromettere per sempre l’intero sistema solare.

Dopo essere sopravvissuto per miracolo a una caduta dallo spazio, il governo si rivolge a lui convinto che sia l’unica persona in grado di aiutarli a invertire il processo di distruzione – già in atto sulla Terra – denominato il “picco”: una letale onda d’urto che causa incendi in tutto il pianeta, guasti tecnologici e incidenti aerei. Incaricato di smantellare il progetto di suo padre e salvare il mondo dalla catastrofe, l’audace Roy, secondo la trama di Ad astra, parte dunque alla volta di Nettuno alla ricerca di indizi sul fallimento della missione paterna. Ma a volte, le risposte che cerchiamo rischiano di essere troppo oltre la nostra portata. Mentre affronta la missione infatti, l’astronauta finirà per rivelare alcuni segreti che mettono in dubbio l’esistenza dell’umanità e il suo posto nell’universo.

Ad astra: il cast completo

Tanti gli attori che prendono parte a questo film del 2019, in onda su Sky Cinema, anche on demand. Nel cast troviamo soprattutto Brad Pitt e Tommy Lee Jones. Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati in Ad Astra:

Brad Pitt: maggiore Roy McBride

Tommy Lee Jones: H. Clifford McBride

Ruth Negga: Helen Lantos

Liv Tyler: Eve McBride

Donald Sutherland: colonnello Thomas Pruitt

John Ortiz: generale Rivas

Donnie Keshawarz: capitano Lawrence Tanner

Greg Bryk: Chip Garnes

Loren Dean: tenente Donald Stanford

John Finn: generale Stroud

Kimberly Elise: Lorraine Deavers

Bobby Nish: Franklin Yoshida

LisaGay Hamilton: Amelia Vogel

Jamie Kennedy: Peter Bello

Natasha Lyonne: Tanya Pincus

Ravi Kapoor: Arjun Dhariwal

Alyson Reed: Janice Collins

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Ad Astra, diretto da James Gray:

Streaming e tv

Dove vedere Ad astra in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 novembre 2020 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

