Above Suspicion: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 12 giugno 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Above Suspicion, thriller del 2019, diretto da Phillip Noyce, con Emilia Clarke e Jack Huston. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film diretto da Phillip Noyce racconta la storia di Mark Putnam (Jack Huston), un giovane agente dell’FBI. La sua vita è una quadro felice: si è sposato con Kathy (Sophie Lowe), di recente ha avuto un figlio e ha da poco completato anche la sua formazione in accademia. Il ragazzo sembra essere un agente perfetto così viene inviato subito a Pikeville, città di montagna del Kentucky, sita sugli Appalachi. La missione prevede che Mark indaghi su alcune attività illegali e poco dopo il suo arrivo l’uomo trova anche l’informatrice ideale.

Si tratta di Susan (Emilia Clarke), una giovane del posto di bassa estrazione sociale, con cui Mark inizia a intrattiene una relazione adultera. Il motivo per cui Susan aiuta l’agente è molto semplice: vede in lui una via di fuga dalla sua misera vita. Le loro speranze, però, saranno del tutto vanificate, quando uno scandalo li coinvolgerà, scuotendo a piccola comunità montana e le massime autorità della nazione e portando Mark a essere il primo agente dell’FBI a esser condannato per omicidio.

Above Suspicion: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Di seguito gli attori di questo thriller del 2019 diretto da Phillip Noyce: Emilia Clarke, Jack Huston, Sophie Lowe, Johnny Knoxville, Austin Hébert, Thora Birch, Karl Glusman, Kevin Dunn, Brian Lee Franklin, Omar Benson Miller, Chris Mulkey, Brittany O’Grady e Luke Spencer Roberts. Di seguito il trailer in italiano.

Streaming e tv

Dove vedere Above Suspicion in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.