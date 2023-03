Chi è Aaron: il cantante di Amici 2023

Aaron è uno dei cantanti di Amici 2023, il talent di Maria De Filippi giunto alla fase serale e in onda ogni sabato su Canale 5. Edoardo Boari (questo il suo vero nome) ha scelto di intraprendere la strada del canto ma non disdegna la danza. Aaron è appassionato di ballo e canto, ma alla fine ha deciso di specializzarsi in questa disciplina.

Allievo di Rudy Zerbi, nasce nel 2005 a Nocera Umbra (provincia di Perugia). Il suo nome d’arte è Aaron Cenere, anche se è conosciuto e presentato, il più delle volte, semplicemente come Aaron. Giovanissimo, si appassiona sia alla alla danza che al canto. In particolar modo di specializza alla urban dance, ma quando all’età di 14 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni.

La musica per Aaron è terapeutica: predisposto a stati d’ansia, la scrittura e il canto lo aiutano ad affrontare il vivere quotidiano con ottimismo e serenità. Dopo aver pubblicato il singolo “Diecimila Occhi”, la svolta arriva quest’anno quando entra nel cast di Amici. Con la pubblicazione del singolo “Universale” Aaron si pone in prima linea tra i cantanti di questa edizione del talent.

Prima delle festività natalizie Aaron pubblica il nuovo singolo “Ballami e Baciami”, ma ad inizio 2023 vive alcuni momenti difficili: dopo l’episodio del capodanno gate, nel mese di febbraio Zerbi lo inserisce in una possibile rosa di concorrenti sostituibili. Aaron allora dimostra tutto il suo talento e conquista la maglia per il serale. Su Instagram è seguito da oltre 100mila persone.

Nei giorni scorsi si è reso protagonista di una lite con Wax. I due cantanti si sono ritrovati a discutere animatamente per le conseguenze del guanto di sfida che Rudy Zerbi, coach di Aaron, ha lanciato ad Arisa, coach di Wax, senza essere colto. “Perché ieri sera non me l’hai detto? Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida” il rimprovero che Aaron ha rivolto a Wax che ha replicato a sua volta con toni sempre più accesi: “Io non lo sapevo, me lo sarò scordato” ha affermato: “Se ridici che non mi credi ti rimando a fare in c**o per la seconda volta”. A quel punto il rapper ha ammesso al collega che non gli sta simpatico: “Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti”, ha aggiunto ancora.