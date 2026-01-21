A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la terza puntata della nuova fiction con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni (trama)

Quinto episodio: Virginia viene arrestata per l’omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia. L’inaspettata confessione dello spacciatore Chef la scagiona, ma non riesce ad arrestare il crollo della sua vita professionale e familiare. Virginia, sempre più isolata, si imbatte improvvisamente in indizi che ribaltano ogni certezza e suggeriscono un nemico invisibile, molto più vicino di quanto lei credesse.

Sesto episodio: Rocco scompare e Virginia e Marco lo cercano senza sosta, in una lotta contro il tempo. Intanto Alex crolla sotto il peso dei suoi ricatti e Nina trova il coraggio di denunciarlo per revenge porn. Marco ritrova Rocco nel bosco, mentre la tensione cresce e vengono scoperti nuovi dettagli allarmanti. Il quadro si fa sempre più oscuro e Virginia cerca di raccogliere prove e alleati, prima che la verità venga definitivamente insabbiata.

A testa alta: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni e la trama della terza puntata di A testa alta, ma qual è il cast della serie? Prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Protagonista è Sabrina Ferilli. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. A testa alta affronta uno dei temi più scottanti della nostra società: il revenge porn, la diffusione non consensuale di video intimi che può distruggere reputazioni e legami, in un attimo. Vediamo insieme gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.