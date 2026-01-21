Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la terza puntata della nuova fiction con Sabrina Ferilli, A testa alta – Il coraggio di una donna. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla puntata di oggi.

Anticipazioni (trama)

Quinto episodio: Virginia viene arrestata per l’omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia. L’inaspettata confessione dello spacciatore Chef la scagiona, ma non riesce ad arrestare il crollo della sua vita professionale e familiare. Virginia, sempre più isolata, si imbatte improvvisamente in indizi che ribaltano ogni certezza e suggeriscono un nemico invisibile, molto più vicino di quanto lei credesse.

Sesto episodio: Rocco scompare e Virginia e Marco lo cercano senza sosta, in una lotta contro il tempo. Intanto Alex crolla sotto il peso dei suoi ricatti e Nina trova il coraggio di denunciarlo per revenge porn. Marco ritrova Rocco nel bosco, mentre la tensione cresce e vengono scoperti nuovi dettagli allarmanti. Il quadro si fa sempre più oscuro e Virginia cerca di raccogliere prove e alleati, prima che la verità venga definitivamente insabbiata.

A testa alta: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni e la trama della terza puntata di A testa alta, ma qual è il cast della serie? Prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Protagonista è Sabrina Ferilli. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta. A testa alta affronta uno dei temi più scottanti della nostra società: il revenge porn, la diffusione non consensuale di video intimi che può distruggere reputazioni e legami, in un attimo. Vediamo insieme gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

  • Sabrina Ferilli è Virginia Terzi
  • Francesco Petit è Rocco
  • Raniero Monaco di Lapio è Marco Colaianni
  • Gioia Spaziani è Cecilia
  • Lucia Balordi è Nina
  • Fabrizio Ferracane è Luigi
  • Andrea Pittorino è Alex
  • Maria chiara Augenti è Giulia
  • Augusto Fornari è il sindaco Morrone
  • Nini Brischetta è Bodoni
  • Lorena Cacciatore è Elena Bodoni
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3
TV / Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3
TV / Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Ricerca