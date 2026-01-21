Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Dove vedere in diretta tv e in streaming A testa alta – Il coraggio di una donna? La terza puntata della serie con Sabrina Ferilli va in onda in prima visione su Canale 5 questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21.40. In tutto sono previste tre puntate, una ogni mercoledì sera. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Ecco le informazioni su dove vederla in tv e in streaming.

In tv

La serie va in onda in prima visione questa sera, 21 gennaio 2026, alle ore 21.40 su Canale 5.

A testa alta – Il coraggio di una donna streaming

Potete recuperare gli episodi in qualsiasi momento con la funzione on demand o seguirli in diretta streaming sulla app di Mediaset Infinity, disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per A testa alta? Appuntamento in prima visione su Canale 5 per tre mercoledì in prima serata, a partire dal 7 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 7 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 14 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 21 gennaio 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
