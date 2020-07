A Sud di Made in Sud, il meglio del programma su Rai 2

Questa sera sarà una puntata speciale di Made in Sud: quella che andrà in onda infatti sarà il meglio del meglio del programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Troppa. Il programma comico di fatto è giunto alla conclusione della sua nuova stagione: anche quest’anno abbiamo visto tantissimi comici, tra cast fisso e ospiti d’eccezione, animare la serata del pubblico italiano, nonostante il periodo difficile che stiamo affrontando. Le puntate, infatti, sono state girate nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia. Il programma quindi questo lunedì 27 luglio 2020 manderà in onda una puntata che è intesa come il meglio del meglio. Si tratta dell’ultimo appuntamento di Made in Sud e ci sarà modo di vedere ancora una volta i momenti più divertenti ed emozionanti di questa decima edizione. Vediamo le anticipazioni della puntata finale, in onda questa sera 27 luglio 2020.

A Sud di Made in Sud, le anticipazioni della puntata

Anche questa puntata quindi vedrà in prima linea Stefano De Martino e Fatima Trotta insieme a Biagio Izzo, che accompagneranno il pubblico tra gag, medley musicali e tanti sketch con il proprio cast. Saranno presenti anche gli ospiti di questa decima edizione, come Lello Arena e Sal Da Vinci, oltre ad Enzo Avitabile con il suo progetto Baby Groove. In questa edizione abbiamo visto tantissimi artisti sul palcoscenico di Made in Sud: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Matranga e Minafò, I Respinti, i 4 gusti, Enzo Fischetti,Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato , Rosaria Miele, Rosario Alagna alias Gianni Lattore, Tommy Terrafino , I Gemelli di Guidonia, Simone Schettino, Adel, Vincenzo De Lucia, le Sex and the Sud, Uccio De Santis, le Sagome, Manu e Luca.

Con le musiche a cura di Frank Carpentieri e la scenografia curata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri, con tantissimi riferimenti alla città napoletana, anche quest’anno si conclude l’esperienza con Made in Sud. L’ultima puntata va in onda questa sera, lunedì 27 luglio 2020, ore 21:20 su Rai 2.

