A Sua Immagine, l’intervista a Papa Francesco di Lorena Bianchetti su Rai 1: anticipazioni, a che ora, orario, chi è, streaming

Oggi pomeriggio, Venerdì Santo – 15 aprile 2022 – su Rai 1 dalle ore 14 all’interno di una puntata speciale della trasmissione A Sua Immagine ci sarà una storica intervista a Papa Francesco realizzata dalla conduttrice Lorena Bianchetti. Un evento da non perdere, proprio nel giorno e nelle ore in cui la Chiesa ricorda la morte di Gesù in croce. Una giornata di lutto per i cristiani e che assume particolare significato in questo momento difficile che il mondo sta vivendo. Si tratta come detto di un’intervista storica, visto che Lorena Bianchetti è la prima donna ad intervistare il Pontefice per la televisione italiana. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La Speranza sotto assedio. È questo il titolo dell’intervista esclusiva rilasciata da Papa Francesco a Lorena Bianchetti, conduttrice di “A Sua Immagine”, in una puntata speciale del programma che andrà in onda il 15 aprile (Venerdì Santo) su Rai 1 alle 14.00. L’intervista, la prima dall’inizio della guerra in Ucraina, è coordinata da don Marco Pozza. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Passione del Signore, il Santo Padre rifletterà sulle tante sofferenze che attraversano l’umanità, a partire dalla guerra in Ucraina. Durante l’intervista, che andrà in onda a ridosso dell’orario (le 15.00) in cui la tradizione ricorda la morte di Cristo, Francesco condividerà con i telespettatori parole intense e toccanti sul rapporto tra il bene e il male. Il filo conduttore dell’intervista sarà la speranza.

Papa Francesco A sua immagine: chi è Lorena Bianchetti

Ma chi è Lorena Bianchetti, la prima donna a intervistare il Papa? Conduttrice del programma di Rai 1 A sua immagine, è nata a Roma il 9 febbraio del 1974. Laureata in Lingue e Letterature straniere, con 110 e lode, all’Università Sapienza di Roma, dal 2005 è giornalista pubblicista. Inizia giovanissima come interprete di fotoromanzi. In tv esordisce negli anni novanta su Rai1 con Piacere Raiuno. Appare per la prima volta nel ruolo di presentatrice dal 1994 al 1997 in Italia in bicicletta, programma culturale di 240 puntate in onda tutte le mattine su Rai 3. Nel 1997 è stata valletta di Corrado a La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio su Canale 5.

Per il TG2 è stata l’inviata a Pietrelcina in occasione della canonizzazione di Padre Pio nel 2002. La notorietà arriva nel 1999 quando è al timone del programma A sua immagine, che conduce ogni domenica fino al 2005. Programma dove ritorna dal febbraio del 2014, sostituendo Rosario Carello. Lorena Bianchetti è sposata dal 2015 con lo chef ed imprenditore romana Bernando De Luca. Il 5 marzo 2019, all’età di 45 anni, Lorena Bianchetti è diventata mamma di Estelle. Nel 2018 ha esordito anche in libreria con il libro, “Una guerriera disarmata”.

Streaming e tv

Dove vedere l’intervista di Lorena Bianchetti in A sua immagine a Papa Francesco? Appuntamento su Rai 1 alle ore 14 di oggi, 15 aprile 2022, Venerdì Santo. Se non siete a casa potete seguirla in diretta streaming o recuperarla in un secondo momento on demand grazie alla applicazione gratuita Rai Play.