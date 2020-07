A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 26 luglio è dedicata a Sophia Loren

Questa sera, domenica 26 luglio 2020, arriva in replica una puntata di A raccontare comincia tu, il programma ideato e condotto da Raffaella Carrà che, per l’occasione, intervisterà Sophia Loren. Il programma va in onda su Rai 3 e, in attesa delle nuove puntate, il terzo canale di Viale Mazzini ha proposto in replica una puntata esilarante con protagonista proprio la grande attrice. La Carrà, con A raccontare comincia tu, si pone come obiettivo quello d’intervistare personaggi del mondo dello spettacolo che abbiano avuto qualche relazione con la sua vita (privata e pubblica). A partire dalle ore 21:20, su Rai 3 quindi andrà in onda la puntata dedicata a Sophia Loren. Vediamo le anticipazioni.

A raccontare comincia tu con Sophia Loren: le anticipazioni del 26 luglio

Prosegue il viaggio di Raffaella Carrà nella vita pubblica e privata dei grandi personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese. Protagonista del secondo appuntamento con “A raccontare comincia tu”, in onda domenica 26 luglio, alle 21.20, su Rai 3, sarà Sophia Loren, indiscussa icona del cinema mondiale, che nel tempo ha saputo coniugare bellezza e talento in prove d’artista scandite da Oscar e prestigiosi premi internazionali.

Con la “sorellina” Carrà (così la Loren chiama affettuosamente Raffaella) si confida nella “sua” bella Ginevra, circondata da scatti di famiglia, oggetti cari e innumerevoli riconoscimenti: intorno a lei tutto esprime eleganza e semplicità, impegno e leggerezza, capacità di vivere il successo restando sempre fedele a se stessa.

Un incontro tra donne straordinarie in cui i ricordi di ieri si mescolano a quelli attuali tra battute e amori mai confermati curiosità e aneddoti di vita di una star unica e inarrivabile. A raccontare comincia tu vi aspetta con la puntata dedicata alla Loren questa sera in replica, domenica 26 luglio 2020, alle ore 21:20 su Rai 3.

