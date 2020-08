A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 9 agosto è dedicata a Luciana Littizzetto

Questa sera, domenica 9 agosto 2020, su Rai 3 arriva in replica l’ultima puntata di A raccontare comincia tu, il programma ideato e condotto da Raffaella Carrà che, per l’occasione, intervisterà Luciana Littizzetto. Il programma va in onda su Rai 3 e, in attesa delle nuove puntate, il terzo canale di Viale Mazzini ha proposto in replica una puntata esilarante con protagonista proprio la nota comica, spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La Carrà, con A raccontare comincia tu, si pone come obiettivo quello d’intervistare personaggi del mondo dello spettacolo che abbiano avuto qualche relazione con la sua vita (privata e pubblica). A partire dalle ore 21,20, su Rai 3 quindi andrà in onda la puntata dedicata a Luciana Littizzetto. Vediamo le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata del 9 agosto

Nella puntata in replica di questa sera, Raffaella Carrà intervisterà Luciana Littizzetto. Donna intelligente, autoironica e dissacrante, la Littizzetto ha conquistato il pubblico di ogni età con i suoi monologhi irriverenti. Una lunga e fortunata carriera, tra innumerevoli partecipazioni televisive, cinematografiche e radiofoniche, voce prestata a film d’oltreoceano e sitcom animate di grande successo e decine di libri all’attivo, Lucianina – come la chiama affettuosamente l’amico Fabio Fazio – aprirà a Raffaella uno spiraglio del suo privato rivelando, dietro la vis comica e le battute pungenti, l’anima di una donna straordinariamente tenera e moderna.

A raccontare comincia tu vi aspetta con la puntata dedicata a Luciana Littizzetto questa sera in replica, domenica 9 agosto 2020, dalle ore 21,20 su Rai 3 e RaiPlay.it.

