A Napoli non piove mai: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 12 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda A Napoli non piove mai, film del 2015, scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

A Napoli non piove mai film: trama

Siamo a Napoli e Barnaba è un quarantenne afflitto dalla sindrome di Peter Pan, lasciato dalla sua fidanzata perché immaturo. Dall’altra parte c’è Jacopo, timido e introverso, che soffre della sindrome dell’abbandono e viene abbandonato dalla sua donna sull’altare. Per questo motivo tenta più volte il suicidio. Nella loro vita entra Sonia, una neolaureata del Nord Italia, afflitta dalla sindrome di Stendhal, in fuga dal padre, che vuole a tutti i costi che la figlia lavori nell’azienda di famiglia. La ragazza accetta l’incarico di curare il restauro di una chiesa a Napoli.

A Napoli non piove mai film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sergio Assisi – Barnaba Buonocore

– Barnaba Buonocore Ernesto Lama – Jacopo Degli Orti

– Jacopo Degli Orti Valentina Corti – Sonia Franculaccia

– Sonia Franculaccia Nunzia Schiano – Donna Concetta

– Donna Concetta Sergio Solli – Il padre di Barnaba

– Il padre di Barnaba Francesco Paolantoni – Capo dei Vigili del Fuoco

– Capo dei Vigili del Fuoco Benedetto Casillo – Cicerone

– Cicerone Giuseppe Cantore – Padre Gennaro e Fratello

– Padre Gennaro e Fratello Lucio Caizzi – Peppino il portiere

– Peppino il portiere Antonella Morea – La madre di Barnaba

– La madre di Barnaba Luigi Di Fiore – Il professore

– Il professore Clotilde Sabatino – Margherita

– Margherita Massimo Andrei – Direttore dell’ufficio anagrafe

– Direttore dell’ufficio anagrafe Laura Schettino – Pina

– Pina Giancarlo Ratti – Il padre di Sonia

– Il padre di Sonia Eliana Miglio – La madre di Sonia

– La madre di Sonia Adelmo Togliani – Crocefisso

– Crocefisso Antonella Romano – Filomena

– Filomena Magdalena Grochowska – Marta

– Marta Gaetano Amato – Armando

– Armando Susy Del Giudice – Signora al balcone

A Napoli non piove mai film: trailer

Ecco il trailer del film:

A Napoli non piove mai film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film A Napoli non piove mai? La pellicola va in onda in prima visione lunedì 11 maggio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

