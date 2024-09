A modo mio – Patty Pravo: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, sabato 28 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda A modo mio – Patty Pravo, documentario diretto da Duccio Forzano che racconta la vita della biondissima, dirompente e avanguardista Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, un’icona della musica italiana e ambasciatrice di uno stile eccentrico e incredibilmente riconoscibile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il documentario ripercorre la vita privata e i successi discografici di una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. L’artista ritorna nei luoghi della sua infanzia e si racconta attingendo al repertorio della sua memoria privata e professionale. La storia di Patty inizia con la sua partenza da Venezia per trasferirsi a Londra. La capitale inglese è solo la prima tappa di un lungo viaggio durato oltre cinquant’anni, un percorso che l’ha portata a diventare fonte d’ispirazione per un’intera generazione di artisti contemporanei. Un racconto autobiografico che alterna repertorio inedito a interviste a grandi personalità come Vasco Rossi, Laura Pausini, Ornella Vanoni, Elisa, Giuliano Sangiorgi ed Enrico Ruggeri, che testimoniano l’influenza e la grandezza.

Streaming e tv

Dove vedere A modo mio – Patty Pravo in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – sabato 28 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.