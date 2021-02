A grande richiesta – Parlami d’amore streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Questa sera, 13 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il primo appuntamento di A grande richiesta dal titolo “Parlami d’amore”. Alla conduzione Paolo Conticini e Veronica Pivetti. Il tema centrale della puntata sarà l’amore e tutti i brani interpretati in questa prima puntata parleranno appunto d’amore. Ma dove vedere A grande richiesta – Parlami d’amore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda questa sera, sabato 13 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

A grande richiesta – Parlami d’amore: streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming A grande richiesta – Parlami d’amore, ma quante puntate sono previste per lo show? In tutto andranno in onda 5 puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (Parlami d’amore): sabato 13 febbraio 2021

Seconda puntata (Minaccia bionda): 20 febbraio 2021

Terza puntata (Che sarà, sarà): 27 febbraio 2021

Quarta puntata (Non sono una signora): 13 marzo 2021

Quinta puntata (Una serata tra amici): 20 marzo 2021

