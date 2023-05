A Good Person: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 30 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film A Good Person. Si tratta di un film del 2023 diretto da Zach Braff con protagonista Morgan Freeman. Dopo essere stata coinvolta in un incidente mortale, Allison instaura un’improbabile relazione con il suo aspirante suocero. Vediamo insieme la trama, il cast e streaming di A Good Person.

Trama

Il film racconta la storia di Allison (Florence Pugh), una giovane che vede la sua vita andare in frantumi, dopo essere sopravvissuta a un grave incidente. In seguito a quanto accaduto, la ragazza prova a superare la dipendenza da oppiacei e soprattutto ad affrontare un dolore irrisolto. Qualche anno dopo, Allison stringe amicizia con Daniel (Morgan Freeman), un anziano che aspira a diventare suo suocero. Questo improbabile legame le permetterà di lottare per rimettere insieme i pezzi della sua vita e andare avanti.

A Good Person: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono attori celebri come Florence Pugh, Morgan Freeman, Celeste O’Connor, Molly Shannon, Chinaza Uche, Zoe Lister-Jones, Nichelle Hines, Toby Onwumere, Ignacio Diaz-Silverio, Oli Green, Brian Rojas, Ryann Redmond, Sydney Morton. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Florence Pugh: Allison

Morgan Freeman: Daniel

Celeste O’Connor: Ryan

Molly Shannon: Diane

Chinaza Uche: Nathan

Zoe Lister-Jones: Simone

Streaming e tv

Dove vedere A good person in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.