A Civil Action: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda A Civil Action, film del 1998 diretto da Steven Zaillian, basato su un fatto realmente accaduto e descritto in un libro di Jonathan Harr. Vi viene narrata la vicenda, accaduta nella cittadina di Woburn, MA, nel 1979 a seguito di un inquinamento di sostanze industriali tossiche. Il film racconta la lotta di alcuni abitanti di quella località e di un piccolo studio legale che li assiste contro i giganti industriali responsabili dell’inquinamento ed i potenti e ricchi studi legali che li assistono. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Boston, Massachusetts, l’avvocato Jan Schlichtmann, socio di un piccolo studio legale specializzato in infortunistica, viene invitato ad assumere il patrocinio in una causa contro due industrie, la “Beatrice Foods” e la “WR. Grace & Co.” Secondo l’opinione di Anne Anderson, rappresentante di otto famiglie che hanno perso i loro figli, a causa della leucemia, che ha fatto anche altre cinque vittime, quelle malattie sono state causate dai loro scarichi che hanno inquinato la falda acquifera che serve la piccola comunità di Woburn. Si vuole quindi chiedere che le aziende siano condannate ad un risarcimento e che debbano chiedere scusa.

L’avvocato è inizialmente scettico sulla possibilità di vittoria in quanto il procedimento sarà certamente lungo, di difficile impianto probatorio e soprattutto costoso ma, ritenendo che ottenere una grande vittoria contro le due industrie potrà aumentare la sua fama e la sua notorietà, accetta il patrocinio della causa.

Nelle prime fasi del processo l’accusa, nonostante una diffusa omertà dovuta al timore per i posti di lavoro, sembra prendere il sopravvento. A quel punto l’avvocato Cheeseman, avvocato della “Grace”, e l’esperto Facher, professore di diritto penale all’Università di Harvard, legale della “Beatrice”, offrono una transazione che, nonostante sia ritenuta congrua dai colleghi di Schlichtmann, viene da questi rifiutata perché, nonostante le difficoltà che il piccolo studio dovrà affrontare per la prosecuzione del procedimento, egli pretende di andare avanti per ottenere una somma decisamente maggiore.

A Civil Action: il cast

Abbiamo visto la trama di A Civil Action, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: Jan Schlichtmann

Robert Duvall: Jerome Facher

Tony Shalhoub: Kevin Conway

William H. Macy: James Gordon

Mary Mara: Kathy Boyer

Željko Ivanek: Bill Crowley

Kathleen Quinlan: Anne Anderson

Bruce Norris: William Cheeseman

John Lithgow: Giudice Walter J. Skinner

James Gandolfini: Al Love

Stephen Fry: Pinder

Dan Hedaya: John Riley

David Thornton: Richard Aufiero

Sydney Pollack: Al Eustis

Kathy Bates: giudice fallimentare

Streaming e tv

Dove vedere A Civil Action in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 24 giugno 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming sul sito di La7.