A che ora inizia Una serata tra amici: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Una serata tra amici, lo show di Christian De Sica in onda su Rai 1 questa sera, sabato 3 aprile 2021? Il programma inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno a mezzanotte. Due ore e mezza di musica, ospiti e tanto altro. Ma di cosa si tratta esattamente? Una serata tra amici è un importante one man show in onda sabato 3 aprile in prima serata alle 21.25 su Rai 1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande affabulatore. Una serata tra amici vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone.

Streaming e tv

Dove vedere Una serata tra amici in diretta tv e live streaming? Lo show con Christian De Sica, come detto, va in onda oggi – 3 aprile 2021 – in prima tv su Rai 1 dalle 21.25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

