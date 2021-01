A che ora inizia Stasera tutto è possibile: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Stasera tutto è possibile 2021, la sesta edizione dello show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino? Ogni puntata (delle otto in programma) andrà in onda – salvo cambiamenti di programmazione tv – alle ore 21.20 su Rai 2. Le singole puntate dureranno circa due ore e 20, con tanti ospiti che si cimenteranno nei giochi di Stasera tutto è possibile. La prima puntata è in programma per questa sera, martedì 12 gennaio 2021, alle 21.20. Dalla settimana successiva, l’appuntamento con il comedy show sarà il lunedì, sempre in prima serata. L’ultima puntata a fine febbraio. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 2 (attenzione: potrebbe variare) per Stasera tutto è possibile 2021:

Prima puntata: martedì 12 gennaio 2021

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021

Terza puntata: lunedì 25 gennaio 2021

Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021

Quinta puntata: lunedì 1 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 8 febbraio 2021

Settima puntata: lunedì 15 febbraio 2021

Ottava puntata: lunedì 22 febbraio 2021

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda a partire da oggi – martedì 12 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

