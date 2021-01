A che ora inizia Mina Settembre: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la puntata di Mina Settembre, la nuova serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1? Ogni puntata della fiction andrà in onda alle ore 21,25 (prima serata) su Rai 1. Il giorno indicato è quello della domenica, ma la seconda puntata andrà in onda il lunedì (18 gennaio). Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021, ore 21,25

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021, ore 21,25

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021, ore 21,25

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021, ore 21,25

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021, ore 21,25

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora va in onda Mina Settembre, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera (la seconda puntata lunedì 18 gennaio) alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

