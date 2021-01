A che ora inizia Made in Italy: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Made in Italy, la serie tv che racconta la nascita della moda prêt-à-porter italiana nella movimentata Milano del 1974? Ve lo diciamo subito: la fiction va in onda tutti i mercoledì sera (per 4 serate) alle ore 21,40 (circa). Protagonista Irene Mastrangelo (interpretata da Greta Ferro), giovane ventitreenne figlia di immigrati dal Sud, che risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal. La serie ideata da Camilla Nesbitt, scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, è già stata venduta in più di venti paesi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Made in Italy? Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40

Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40

Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40

Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Made in Italy, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Tutte le 4 puntate della serie tv, come detto, andranno in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il mercoledì sera in prima serata tv. Sarà possibile seguire ogni singola puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.

