A che ora inizia LIVE – Non è la D’Urso: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia LIVE – Non è la D’Urso, il programma di Barbara D’Urso in onda la domenica sera su Canale 5? Ogni puntata dello show va in onda la domenica sera intorno alle ore 21,20 e finisce intorno all’una della notte. Durante le varie serate sono presenti tantissimi ospiti che si raccontano o commentano le varie questioni con la conduttrice. Ogni settimana, infatti, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia LIVE – Non è la D’Urso, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

