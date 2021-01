A che ora inizia La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: l’orario della messa in onda su Italia 1

A che ora inizia La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in onda su Italia 1 dal 21 gennaio? Ogni puntata dello show andrà in onda in prima serata tv alle ore 21,20 (circa). Alla conduzione Andrea Pucci con al suo fianco Francesca Cipriani. Previste cinque coppie “classiche” e tre “viceversa”: i 16 concorrenti vivranno isolati dal resto del mondo all’interno di una sontuosa villa alle porte di Roma. Appena varcata la porta si formeranno le coppie. Ogni coppia dovrà “scambiare il proprio sapere” e fondere il più possibile gli universi di appartenenza, affrontando quotidianamente complicate prove di astuzia, ingegno e cultura generale, ma anche di abilità fisica, forza e destrezza.

Quando va in onda

Quando va in onda il programma (le date) La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Il giorno esatto è il giovedì. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 21 gennaio 2021

Seconda puntata: giovedì 28 gennaio 2021

Terza puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Quarta puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Quinta puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Sesta puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora va in onda La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

