A che ora inizia La Caserma: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia La Caserma, il docu-reality di Rai 2? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista dalle ore 21,20 fino alle ore 23,40. La durata di ogni puntata è quindi di circa 2 ore e 20 minuti. Realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, il programma propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata) di Rai 2 per La Caserma:

Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021, ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021, ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021, ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021, ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021, ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 3 marzo 2021, ore 21,20

Location

Abbiamo visto a che ora inizia La Caserma su Rai 2, ma dove si trova ed è stato girato (le location) il docu-reality? Lo scenario, particolarmente affascinante per la stagione invernale, è quello di Levico, in provincia di Trento, con una struttura adibita a caserma, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura. La location de La Caserma è immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e sovrastata da una spettacolare cima montuosa. Il centro è composto di 4 edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni.

