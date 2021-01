A che ora inizia Italia’s Got Talent 2021: orario della messa in onda su Sky Uno e Tv8

A che ora inizia Italia’s Got Talent 2021, il programma in onda su Sky Uno e Tv8? Ve lo diciamo subito: la messa in onda delle 8 puntate dello show è prevista per le ore 21,30 di 8 mercoledì consecutivi a partire dal 27 gennaio 2021. Sette puntate di audition sono state già registrate a Cinecittà (con tutte le precauzioni del caso), la finale invece sarà in diretta a metà marzo. I giudici, anche quest’anno, avranno a disposizione quattro “golden buzzer” (uno a testa); il quinto sarà riservato al pubblico. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021, ore 21,30

Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021, ore 21,30

Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021, ore 21,30

Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021, ore 21,30

Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021, ore 21,30

Sesta puntata: mercoledì 3 marzo 2021, ore 21,30

Settima puntata: mercoledì 10 marzo 2021, ore 21,30

Ottava (finale) puntata: mercoledì 17 marzo 2021, ore 21,30

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Italia’s Got Talent 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le puntate del programma, come detto, va in onda dal 27 gennaio 2021 alle ore 21,30 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre al canale 455) e Tv8. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NowTv.

