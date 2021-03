A che ora inizia Amici 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia il serale di Amici 2021 in onda su Canale 5 dal 20 marzo? Ve lo diciamo subito: le nove puntate del talent show di Maria De Filippi vanno in onda il sabato sera alle ore 21,20-21,30. La chiusura è invece prevista alle ore 01 della notte. Ogni puntata di Amici 2021 avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse). Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 20 marzo 2021

Seconda puntata: sabato 27 marzo 2021

Terza puntata: sabato 3 aprile 2021

Quarta puntata: sabato 10 aprile 2021

Quinta puntata: sabato 17 aprile 2021

Sesta puntata: sabato 24 aprile 2021

Settima puntata: sabato 1 maggio 2021

Ottava puntata: sabato 8 maggio 2021

Nona puntata: sabato 15 maggio 2021

Giudici

Abbiamo visto a che ora inizia Amici 2021 serale, ma quali sono i giudici di questa edizione? I tre giudici del talent saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors. Saranno loro a valutare in studio le performance artistiche dei 17 i ragazzi che gareggiando per la vittoria. Altra novità dell’edizione numero 20 è l’artista francese Stephane Jarny, nuovo direttore artistico e coreografo dello show. La formula prevede tre squadre formate ognuna da due prof: Alessandra Celentano è in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Arisa e Veronica Peparini guida la squadra con Anna Pettinelli. Ogni coppia di prof porta nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano.

