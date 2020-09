A casa tutti bene: la trama del film di Gabriele Muccino in onda su Rai 1

Questa sera Rai 1 trasmette in prima serata su Rai 1 il film A casa tutti bene, pellicola corale del 2018 diretta da Gabriele Muccino, con nel cast attori famosissimi come Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Stefania Sandrelli e Claudia Gerini. Il film ha vinto un David di Donatello e ha ottenuto cinque candidature ai Nastri d’Argento. Ma qual è la trama e di cosa parla A casa tutti bene? Scopriamolo insieme.

Uno dei film italiani recenti di maggior successo, con ben 9,2 milioni di euro incassati al botteghino. Una pellicola adatta a tutta la famiglia, che alterna momenti drammatici e comici con grande sapienza. Nell’opera corale di Gabriele Muccino tutti i personaggi sono analizzati nel loro carattere, anche grazie ai continui movimenti di macchina che catturano l’attenzione dello spettatore.

Ma veniamo alla trama del film. Protagonisti di A casa tutti bene sono due pensionati, Alba e Pietro, che vivono in una splendida villa ad Ischia. Per festeggiare le Nozze d’oro, decidono di invitare sull’isola tutti i propri familiari: figli, nipoti, cugini ecc. A causa del maltempo però, secondo la trama di A casa tutti bene, sono costretti a restare chiusi in casa oltre il previsto. Un’occasione per un confronto tra i vari membri della famiglia, tra momenti divertenti e altri di forte tensione, in cui verranno riaccese invidie e gelosie, litigi e questioni del passato mai risolte, tutte tensioni che percorrono una tipica, larga, famiglia italiana.

Il cast completo

Tra alcuni dei protagonisti della pellicola diretta da Gabriele Muccino potrebbe anche scoppiare l’amore. Il film A casa tutti bene gode di un cast d’eccezione composto da Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Giulia Michelini e Sabrina Impacciatore. E ancora Ivano Marescotti, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Gianfelice Imparato, Giampaolo Morelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi e Sandra Milo. Appuntamento dunque questa sera, 13 settembre 2020, dalle 21.25 su Rai 1.

Trailer

Ecco il trailer del film A casa tutti bene, stasera su Rai 1:

