8 giorni alla fine: trama, cast, trailer e streaming della nuova serie di Sky

Su Sky arriva una nuova serie catastrofico-apocalittica che, a quanto pare, terrà gli abbonati della famosa pay tv incollati allo schermo. Stiamo parlando di 8 giorni alla fine, una nuova produzione originale che va in onda su Sky Atlantic (canale 110) in prima serata alle 21.15 a partire da lunedì 23 settembre 2019.

Tantissimi i curiosi di vedere finalmente sullo schermo questa serie di cui si è molto parlato e che farà compagnia, ogni lunedì, al pubblico di Sky. Creata da Rafael Parente e Peter Kocyla, la serie vede la regia di Stefan Ruzowitzky e Michael Krummenacher, e si annuncia essere ad alta tensione: in 8 giorni alla fine, infatti, milioni e milioni di persone dovranno mettersi in salvo da un meteorite che sta per abbattersi sulla Terra. Cosa fare quando rimangono solo 192 ore alla fine del mondo?

8 giorni alla fine serie: trama

La meta di Horus, un gigantesco meteorite, fa rotta sulla Terra e, per la precisione, sull’Europa centrale, ad una velocità di 30.000 km/h. Negli States si tenta una missione impossibile, cioè deviare la sua traiettoria con un missile nucleare, ma il tentativo si risolve con un grande buco nell’acqua. L’unica certezza rimasta, a questo punto, è distruzione di una parte del pianeta e di tutti i suoi abitanti.

Milioni e milioni di persone devono così essere trasferite altrove e, in poco tempo, si crea una situazione molto delicata. In questo drammatico contesto l’ex professore di fisica Uli Steiner (Mark Waschke) fa il tentativo di mettere in salvo la sua famiglia fuggendo di nascosto di notte in mezzo ai boschi; lì dovrebbe incontrare degli “intermediari” in grado di portare lui, sua moglie e i suoi due figli in Russia, nazione che però, nel frattempo, ha chiuso le sue frontiere in vista di un’emorragia di profughi. E non è la sola.

A questo punto cosa inventarsi? Rifugiarsi in un bunker? È un’opzione, ma solo temporanea. In Germania il governo prova a non far scivolare il Paese nel caos, ma non può fare molto – ormai – per evitare l’inevitabile. Susanne (Christiane Paul), dottoressa e moglie di Uli, proverà a sfruttare il fatto che suo fratello Herrmann (Fabian Hinrichs), membro del Parlamento a Berlino, riesca a far scappare legalmente la sua famiglia negli USA.

Herrmann, uomo ambizioso e spregiudicato, e sua moglie Marion (Nora Waldstätten), in attesa di un bambino, vanno invece all’aeroporto militare più vicino per imbarcarsi su di un velivolo che li porterà al sicuro oltreoceano. Poi c’è Nora, diciassettenne rimasta prigioniera nel bunker costruito dal suo paranoico padre, Klaus (Devid Striesow), ben consapevole del fatto che, se non uscirà da lì dentro, morirà ugualmente.

Infine c’è Robin (David Schütter), un ex detenuto convinto del fatto che l’arrivo del meteorite non sia casuale e che sentirà di avere un ruolo di primo piano nell’imminente Apocalisse: è il nuovo Messia?

8 giorni alla fine serie: cast

Qui di seguito alcuni membri del cast di 8 giorni alla fine. Accanto al nome il personaggio interpretato nella serie tv Sky:

Potrebbero interessarti Alessandro Graziani, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019 Rambo: le curiosità sul film con Sylvester Stallone Rambo (First Blood): trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Mark Waschke – Uli Steiner

– Uli Steiner Christiane Paul – Susanne Steiner

– Susanne Steiner Lena Klenke – Leonie

– Leonie Jonas – Claude Heinrich

– Claude Heinrich Fabian Hinrichs – Herrmann

– Herrmann Nora Waldstätten – Marion

– Marion Henry Hübchen – Egon

– Egon Veit Stübner – Theo

– Theo Luisa Gaffron – Nora

– Nora Devid Striesow – Klaus

– Klaus David Schütter – Robin

– Robin Murathan Muslu – Deniz

8 giorni alla fine serie: trailer

8 giorni alla fine serie: streaming e diretta tv

È possibile vedere 8 giorni alla fine ogni lunedì a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic, disponibile al canale 110 e 111 del decoder di Sky. In alternativa gli abbonati possono vedere la serie anche su NOW TV. Nel caso non aveste a disposizione il televisore potete seguire la serie anche in streaming sulla piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGO, la quale consente di assistere in diretta a tutti i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone.

1994, il 4 ottobre torna la serie con protagonista Stefano Accorsi: trama e trailer