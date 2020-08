7 ore per farti innamorare: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, lunedì 24 agosto 2020, va in onda in prima serata e in prima visione su Sky Cinema Uno il film 7 ore per farti innamorare, divertente commedia di e con Giampaolo Morelli, al suo esordio come regista. Il film è basato sull’omonimo romanzo scritto dallo stesso Morelli. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming 7 ore per farti innamorare? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista è Giulio (Giampaolo Morelli), giornalista di economia, uomo serio e in parte prevedibile, con una con vita apparentemente perfetta: un buon lavoro, una relazione stabile e un matrimonio in vista. Poco prima delle nozze, però, scopre che la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo tradisce con il suo capo, Alfonso (Massimiliano Gallo), arrivando a lasciarlo definitivamente per l’altro uomo. Rimasto senza una compagna e di conseguenza senza un lavoro, Giulio è un uomo disperato che rivuole indietro la sua vita, ma non sa proprio come fare, neanche per riprendersi Giorgia.

In preda allo sconforto, il giornalista si rivolge a Valeria (Serena Rossi), una donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore. È a tutti gli effetti un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio, convinto che in amore non esistano strategie, vedrà vacillare alcune sue certezze. Il protagonista di 7 ore per farti innamorare scoprirà, infatti, che l’innamoramento è uno dei misteri della vita e trovare l’anima gemella è una missione ardua, eppure spassosa e dai risvolti esilaranti. Con l’aiuto di Valeria cercherà di riconquistare Giorgia, ma capirà che le vie dell’amore sono infinite e il cuore a volte può davvero sorprenderci.

7 ore per farti innamorare: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte all’opera prima di Giampaolo Morelli, che oltre ad essere il regista del film interpreta anche il ruolo del protagonista, il giornalista Giulio. Nel cast anche Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo, Cinzia Mirabella. Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Giampaolo Morelli: Giulio Manfredi

Serena Rossi: Valeria

Massimiliano Gallo: Alfonso

Diana Del Bufalo: Giorgia

Gianni Ferreri: Giuseppe

Fabio Balsamo: Ernesto

Gigio Morra: Gaetano

Salvatore Misticone: amico di Gaetano

Andrea Di Maria: Fabrizio Dell’Orefice

Peppe Iodice: corsista

Raiz: Fabiano

Antonia Truppo: Lina Ciù Ciù

Vincenzo Salemme: Enrico Dell’Orefice

Cinzia Mirabella: Tina

Diletta Leotta: se stessa

Ecco il trailer ufficiale del film da stasera su Sky Cinema:

Streaming e tv

Dove vedere 7 ore per farti innamorare in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 agosto 2020 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Il film sarà disponibile a partire dalle 21.45 di stasera anche su Sky Cinema Per Te (canale 311 su Satellite e Fibra, canale 484 sul digitale terrestre).

