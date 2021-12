60 sul 2: anticipazioni, personaggi e streaming

Stasera, 16 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 60 sul 2, programma condotto da Emanuela Fanelli che ripercorre la storia del canale attraverso il prezioso materiale delle Teche Rai. Sono trascorsi infatti oltre 60 anni dalla nascita di Rai 2. Era il 4 novembre 1961 e una giovanissima Mina annunciava a tutti “i cittadini del monoscopio” la nascita del “secondo canale”. Ma vediamo insieme le anticipazioni sul programma di oggi.

Anticipazioni e personaggi

A 60 sul 2 di vedrà una carrellata di momenti, molti dei quali scolpiti nella memoria collettiva del nostro paese, che hanno caratterizzato la seconda rete del servizio pubblico, che avrebbe preceduto di alcuni anni la nascita del terzo canale. Alcuni di questi protagonisti saranno ospiti del programma condotto da Emanuela Fanelli, riportando gli aneddoti che più più ricordano. Una lunga rassegna di grandi personaggi della storia della televisione che hanno trovato in Rai 2 il luogo della loro consacrazione e lo spazio per dare vita a momenti televisivi memorabili. Tra i programmi e i personaggi che verranno ricordati non mancheranno Renzo Arbore e Nino Frassica, che hanno fatto la storia con “Quelli Della Notte” e “Indietro Tutta”, Fabrizio Frizzi (Tandem – I Fatti Vostri), Fabio Fazio (Quelli Che Il Calcio), Simona Ventura (Quelli Che Il Calcio), Osvaldo Bevilacqua (Sereno Variabile), Gianni Minà (Blitz), Giovanni Minoli (Mixer), Corrado e Sabrina Guzzanti (L’ottavo Nano – Pippo Chennedy Show), Lillo E Greg (Bla Bla Bla), Teo Teocoli (Quelli Che Il Calcio), Raffaella Carrà (Ricomincio Da Due), Enzo Tortora (Portobello), Giancarlo Magalli (I Fatti Vostri), Alberto Castagna (I Fatti Vostri), Sandra Milo (Mixer – Piccoli Fans), Gianfranco Funari (Aboccaperta), Valerio Lundini (Una pezza di Lundini), Viriginia Raffaele (Facciamo che io ero), Mika (Stasera casa Mika)… e tanti altri.

Streaming e tv

Dove vedere 60 sul 2 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 16 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.