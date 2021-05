55 passi nel sole: gli ospiti dello show in replica con Al Bano su Canale 5

55 passi nel sole è lo show con Al Bano e Romina in onda stasera – sabato 22 maggio 2021 – in replica su Canale 5 dalle 21.35. Un modo per omaggiare e festeggiare i 55 anni di carriera di Albano Carrisi. Lo spettacolo era già stato trasmesso da Canale 5 in due serate nel 2019, quella di oggi è dunque una replica. Una serata evento con cui Al Bano ripercorre la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi. Non mancheranno poi nel corso di 55 passi nel sole numerosi ospiti.

Ad omaggiare Al Bano ci sono stati alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana: dai Ricchi e Poveri a Toto Cutugno, Mario Biondi, Pupo, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, fino a J-Ax e Alex Britti. Oltre a loro saranno presenti anche quattro grandi volti della televisione italiana: Pippo Baudo, Lino Banfi, Beppe Fiorello e Michele Placido.

Per celebrare i suoi 55 anni di carriera, in questo show Al Bano ha voluto con sé anche Yari e Romina Jr. Il cantautore pugliese si è esibito lungo una passerella, al centro di uno studio spettacolare, proprio a simboleggiare questi 55 anni di strada percorsa da protagonista indiscusso della musica italiana e internazionale. È stata l’occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi e per scoprire inediti duetti. Infatti, a omaggiare il suo talento sono saliti alcuni tra i più importanti protagonisti della musica leggera italiana e grandi artisti che hanno segnato la storia della televisione e del cinema.

Streaming e tv